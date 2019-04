Schimbari mari in Liga 1! Anunt de ultima ora: ce se intampla cu jucatorii dupa doua luni in care n-au fost platiti

Burleanu a anuntat azi doua schimbari majore in fotbalul romanesc. Ambele, in avantajul jucatorilor.

Astfel, un jucator care a fost legitimat la doua cluburi va putea sa fie transferat la un al 3-lea in cazul in care una dintre echipe a incetat sa mai existe sau l-a dat afara in timpul insolventei.

"Orice jucator se poate inscrie la un al treilea club, daca unul dintre celelalte doua la care a jucat se retrage, este dezafiliat, falimenteaza sau cand administratorul judiciar denunta unilateral contractul. Dorin sa oferim jucatorilor dreptul de a munci. adica de a juca, in situatiile aparute fara vina lor", a spus Burleanu.

Presedintele FRF spune ca a fost redusa si perioada in care cluburile pot sa nu-si plateasca jucatorii. Intarzierea maxima este acum de 60 de zile, fata de 90, cat era pana in prezent.

"Pana acum, contractele jucatorilor incetau daca drepturile salariale nu se achitau timp de 90 de zile. S-a redus termenul la 60 de zile si s-a introdus un termen de 15 zile in care clubul e anuntat sa faca aceasta plata. Ne asiguram ca integritatea competitiei nu e afectata si drepturile jucatorilor nu sunt nici ele afectate", e sigur Burleanu.