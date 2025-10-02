Barcelona a anunţat că meciul împotriva lui Olympiakos Pireu, din etapa a 3-a a Ligii Campionilor, programat pentru 21 octombrie, se va juca tot pe Stadionul Olimpic ''Lluis Companys Montjuic''.

Anunțul a venit, în contextul în care clubul catalan n-a obţinut încă permisele necesare pentru redeschiderea Spotify Camp Nou. Clubul a specificat că se concentrează pe rezolvarea modificărilor pe care Consiliul Local Barcelona le-a impus, recent, clubului.

În urmă cu o săptămână, Consiliul Local a susţinut că stadionul Barcelonei nu îndeplinea, deocamdată, cerinţele de siguranţă necesare pentru redeschiderea sa, cu o capacitate provizorie de 27.000 de locuri. Pe 18 octombrie, cu trei zile înainte de meciul împotriva lui Olympiakos, Barcelona va juca, acasă, cu Girona în campionat. Clubul blaugrana nu a anunţat încă oficial stadionul care va găzdui acest meci.

Vânzarea biletelor, oprită deocamdată



Pentru partida împotriva echipei elene, membrii care deţin un abonament pe Stadionul Olimpic din oricare dintre ultimele două sezoane (2023-24 şi 2024-25) vor avea privilegii de cumpărare prioritare timp de 48 de ore începând cu 6 octombrie. După acest termen limită, clubul va redeschide vânzările pentru toţi ceilalţi membri, precum şi pentru publicul larg.

Potrivit Agerpres, preţurile pentru meciul cu Olympiakos, pentru deţinătorii de abonamente în sezoanele 2023-24 şi 2024-25, vor varia, potrivit clubului, între 11 şi 37 de euro, în funcţie de zona stadionului.

