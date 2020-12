Scenariu sumbru pentru Dinamo! "Nu cred ca se mai poate salva, singura lor sansa e falimentul!" 

Conducerea spaniola a declansat haosul la Dinamo.

La club, au fost adusi multi jucatori straini pe salarii mari carora nu le-a fost platit niciun ban. Pablo Cortacero a promis in repetate randuri ca la echipa vor fi virati banii in conturi, dar s-a dovenit ca tot ce a spus au fost doar minciuni.

Danut Lupu, fostul fotbalist din Stefan cel Mare, considera ca singura solutie pentru ca Dinamo sa se se salveze este falimentul. La Dinamo, este aproape imposibil sa apara un investitori care sa plateasca salariile restante de la echipa, dar si datoriile din perioada lui Negoita.

"Nu cred ca Dinamo se mai poate salva, singura lor sansa e falimentul, nu vad sa vina cineva sa plateasca. Sunt salarii foarte mari, 500.000 de euro pe luna de plata, au datorii din urma, nu cred ca va reusi niciodata cineva sa o scoata la capat.

Am spus-o de la inceput ca sunt visatori acesti spanioli, stiam ca se va ajunge aici", a spus Danut Lupu, la finalul meciului Turris - Comuna Recea, scor 1-1.

Da la Dinamo au inceput sa plece in ultimele zile jucatorii straini: Isma Lopez, Borja Valle si Rene Hinojo nu mai sunt jucatori in Stefan cel Mare. De asemenea, Cosmin Contra a rupt contractul cu echipa si a anuntat ca nu se va mai intoarce in Romania.

Jucatorii care au fost adusi in vara de noua conducere spaniola si-au depus memorii la FIFA, iar daca salariile nu vor fi achite, contractele cu Dinamo vor fi incetate automat, echipa fiind in continuare obligata sa plateasca restantele.