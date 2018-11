Scandalos! Un jucator din Liga I nu a fost dus la spital dupa accidentare pentru ca nu avea actele la el: "Nu e urgenta, nu moare"

Franco-algerianul Laidouni, de la FC Voluntari, a suferit o accidentare in minutul 15 al meciului cu Voluntari. Medicul de pe ambulanta a refuzat sa-l transporte la spital, pe motiv ca jucatorul nu avea actele la el.

Aissa Laidouni s-a accidentat in minutul 15 al meciului Voluntari 1-2 Viitorul, fiind schimbat cu Gabriel Deac. Medicul Voluntariului a hotarat sa-l trimita pe Laidouni cu ambulanta la spital, dar doctorul de pe masina de interventie a refuzat.

ProSport scrie ca doctorul de pe ambulanta a motivat refuzul prin faptul ca jucatorul nu avea actele de identitate la el.

Un membru al staffului de la Voluntari a spus ca ii da buletinul sau, dar doctorul a replicat: "Nu, trebuie al jucatorului".



Ulterior, doctorul a venit cu o alta solutie, pentru ca "nu e urgenta, nu moare". Acesta a propus ca jucatorul sa fie dus la spital dupa meci, dupa ce i se vor inmana actele lui Laidouni.

Pana la urma, scrie ProSport, doctorul a spus: "In telefon nu are nicio poza dupa pasaport, dupa buletin?".

Aissa Laidouni are 21 de ani si a venit in Romania in vara acestui an, de la Angers. El a mai evoluat sub forma de imprumut la Les Herbiers si Chambly.



FOTO: Telekom Sport