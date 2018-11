Iniesta si Podolski, implicati intr-o bataie generala: echipa lor a fost egalata in al 14-lea minut de prelungiri, gol marcat de PORTAR

Final de meci incredibil la ultimul meci de campionat al echipei la care joaca Iniesta si Podolski, Vissel Kobe.

Oaspetii conduceau cu 3-1 in deplasarea cu Shimizu S-Pulse, dar s-au vazut egalati in al 14-lea minut de prelungiri, dupa un gol marcat chiar de portarul de la Shimizu.

Nervii au cedat la finalul meciului, iar jucatorii au fost implicati intr-o bataie generala.

Wellington Luis de Sousa (Vissel Kobe) a fost eliminat dupa ce si-a pus la pamant un adversar.

Pe imagini se vede cum Iniesta incearca sa aplaneze conflictul.

Lukas Podolski and Andres Iniesta were caught up in ugly scenes at the end of a J-League thriller. pic.twitter.com/3jOcEz7niX