Sinaloa vs. Juarez. Vezi ce echipa a invins in "Razboiul Cartelurilor" si cine s-a calificat in finala Apertura

Saptamana trecuta a avut loc, in Mexic, semifinala Apertura dintre Dorados de Sinaloa, echipa antrenata de Maradona, si FC Juarez.

Dorados de Sinaloa este un club mexican de fotbal din orasul Culiacan, statul Sinaloa. Sinaloa, un stat aflat la coada listelor privind economia si nivelul de trai din Mexic, este mai degraba cunoscut pentru violentele care izbucnesc periodic aici si au, de cele mai multe ori, legatura cu Cartelul Sinaloa, un sindicat al crimei organizate, specializat in productia (marijuana si opiu) si traficul de droguri la nivel international si spalare de bani. Oraganizatia, cunoscuta si ca "Federatia", "Organizatia Guzman-Loera" sau "Pacific Cartel", ar fi responsabila, conform procurorilor americani, de transportul in SUA a sute de tone de cocaina, plus alte mii de tone de heroina, metamfetamina, marijuana si ecstasy. Infiintat de Pedro Avilas Perez, cartelul a fost facut celebru in toata lumea de Joaquin "El Chapo" Guzman Loera, unul dintre cei mai puternici lorzi al drogurilor din istorie, care a fost prins cu dificultate de autoritatile americane, dupa numeroase arestari si evadari din inchisoare, si care este judecat in acest moment la New York.

Clubul Dorados de Sinaloa a fost infiintat in 2003, evolueaza in liga secunda mexicana, l-a numit antrenor, in septembrie 2018, pe Diego Armando Maradona, iar in lot se regasesc numerosi fotbalisti din Argentina si Columbia sau mexicani imprumutati de la cluburi de prima liga. In semifinala ligii secunde mexicane, clubul din Culiacan a trecut in doua manse (2-0, 0-1) de rivalii de la FC Juarez, care sunt antrenati tot de un argentinian, Gabriel Caballero, si au in lot un puternic contingent brazilian.

Acest club isi desfasoara activitatea in Ciudad Juarez, Statul Chihuahua, vecinul de la nord-est al celor din Sinaloa. Aici isi are cartierul general Cartelul Juarez, care se ocupa cu traficul de droguri si de persoane in SUA, fiind pozitionat peste granita de statul american Texas. Cartelul din Juarez este considerat unul dintre cele mai violente organizatii criminale din lume, fiind celebru pentru ca ordona aripii sale armate, denumita La Linea, si celor din banda Barrio Azteca sa decapiteze, sa mutileze si sa expuna in spatii publice cadavrele rivalilor si tradatorilor, ale politistilor si agentilor federali sau ale celor din Cartelul Sinaloa, cu care au o rivalitate acerba.

De altfel, rata criminalitatii este atat de mare in Ciudad Juarez, incat a fost inclus pe lista celor mai periculoase 10 de locuri din lume, avand un loc de cinste si in clasamentele emisferei vestice in privinta numarului de crime si acte violente. In ultimul timp, numarul crimelor din oras a inceput sa creasca din nou dupa ce banda Artistas Asesinos le-a oferit celor din Cartelul Sinaloa un cap de pod in Ciudad Juarez.

Meciurile dintre cele doua echipe sunt considerate cele mai periculoase partide de fotbal din lume si necesita prezenta in orase si pe stadioane a mii de soldati inarmati, a politiei federale sau a membrilor trupelor speciale de politie locala. In 2010, in cel mai groaznic episod legat de fotbal, un barbat a fost rapit de cei din Sinaloa, omorat, taiat in bucati si jupuit, iar pielea sa a fost folosita pentru peticele unei mingi de fotbal care a fost trimisa familiei ca avertisment.

In finala campionatului Apertura, Dorados de Sinaloa va juca contra celor de la Atletico San Luis Potosi, in dubla mansa (28 noiembrie si 1 decembrie). Daca echipa lui Maradona va castiga finala, va fi incoronata campioana a Apertura si va juca o alta finala cu castigatoarea Clausura, a doua parte a campionatului, pentru promovarea in Liga MX.

Autor: Gabriel Chirea