Scandal incredibil, Edi Iordanescu a scos echipa de pe teren la amicalul cu Charlton! Ce s-a intamplat la meciul dintre Gaz Metan si echipa engleza

Gaz Metan a avut programat un meci amical impotriva englezilor de la Charlton Athletic, dar partida nu s-a terminat pe teren. Edi Iordanescu si oficialii lui Gaz Metan i-au scos pe jucatori de pe teren!



Gaz Metan Medias a iesit de pe teren in minutul 49 al meciului cu Charlton, dupa ce arbitrul a dictat un penalty pentru echipa engleza.

Potrivit relatarii de pe pagina de Twitter a celor de la Charlton, imediat dupa ce arbitrul a aratat punctul cu var, fotbalistii Mediasului s-au repezit la acesta. El a aratat doua cartonase rosii inainte ca cei de la Gaz Metan sa iasa de pe teren!

Scorul in acel moment era 1-0 pentru Charlton.

Match abandoned!

Wow. The game ends after 49 minutes after Gaz Median Medias withdraw in protest at their two red cards.

It finishes 1-0 Charlton. (Match report should be good!) #cafc