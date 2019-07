OFICIAL: Veteranul Gigi Buffon s-a intors la "Batrana Doamna". Buffon a fost prezentat de Juve si are o clauza speciala pentru a-l depasi pe Maldini

Gigi Buffon a revenit la "Batrana Doamna".

Gianluigi Buffon, care nu a evoluat decat un an pentru PSG, a semnat joi un contract pe un sezon cu Juventus, revenind astfel la echipa la care a jucat 17 sezoane si unde a cunoscut cele mai importante succese ale carierei sale.

Buffon, 41 ani, va fi rezerva polonezului Wojciech Szczesny intre buturile torinezilor. El a evoluat timp de 17 sezoane la Juventus, intre 2001 si 2018, cucerind noua titluri de campion al Italiei. El are 176 de selectii in reprezentativa Italiei, cu care a castigat titlul mondial in 2006.

Buffon, clauza speciala pentru a-l depasi pe Maldini



Portarul italian a disputat in total 640 de meciuri in Serie A, fiind la doar sapte lungimi de recordul detinut de Paolo Maldini, fostul fundas al lui AC Milan (647 partide).

El are in contractul cu Juve o clauza prin care se stipuleaza ca trebuie sa joace in 8 partide din Serie A in sezonul viitor.

Buffon a disputat trei finale ale Ligii Campionilor cu Juve, insa fara sa castige vreuna.