Federația Română de Fotbal subliniază pe site-ul oficial că, în conformitate cu o analiză Intelligence Center FRF, sezonul 2025/2026 din Superligă aduce o îmbunătățire în ceea ce privește procentajul de minute oferite jucătorilor cu cetățenie română, din totalul de minute jucate.

8 echipe au respectat regula în toate etapele



Astfel, după primele cinci etape ale sezonului, 8 echipe au respectat regula 5+6 în toate meciurile disputate până acum.

Este vorba despre Oțelul Galați, FK Csikszereda, Rapid, Petrolul Ploiești, Dinamo, U Cluj, Universitatea Craiova și UTA Arad, cu mențiunea că UTA, U Cluj și Universitatea Craiova au avut câte un singur meci în care nu au respectat regula, însă procentul general de respectare depășește 75%, astfel că acestea nu ar fi supuse unei penalizări.

Comparativ cu sezonul trecut, scrie FRF, 7 echipe au acordat mai mult timp de joc fotbaliștilor români: Farul Constanța, Unirea Slobozia, FC Botoșani, Universitatea Craiova, UTA Arad, Dinamo și Oțelul Galați.

FRF explică și care este rostul ”regulii 5+6”



Dintre acestea, Unirea Slobozia, FC Botoșani și Oțelul Galați au înregistrat creșteri semnificative, de peste 5% din totalul minutelor jucate. Vestea este una îmbucurătoare, după ce în ultimii 6 ani numărul a scăzut constant.

”FRF continuă monitorizarea atentă a respectării regulii 5+6, cu scopul de a încuraja folosirea jucătorilor eligibili pentru echipa națională și dezvoltarea fotbalului românesc”, se mai arată pe site-ul oficial al Federației.

