Florinel Coman a marcat un gol superb.

"Perla" lui Gigi Becali a deschis scorul, in minutul 15, in meciul cu campioana Coreei de Sud, Jeonbuk, dupa o faza superba. Ros-albastrii au pasat perfect, iar Darius Olaru l-a servit in careu pe Florinel Coman care a inscris printre picioarele portarului oaspetilor.