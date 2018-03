Becali poate sa-si ia ADIO de la el: primul mare transfer al verii ratat de Steaua! "Nici oferta lor nu a fost pe placul lui!"

Gigi Becali poate sa isi ia adio de la Nemec.

Adam Nemec a refuzat oferta Stelei si vrea sa prinda un contract in strainatate. Ionel Danciulescu a declarat ca atacantul slovac nici macar nu a luat in seama propunerea venita de la rivali. Dorinta sa este sa prinda un contract bun din punct de vedere financiar pe final de cariera.

”Nu s-a ajuns la niciun consens, el isi doreste un contract in tarile arabe, nici oferta Stelei nu a fost pe placul lui, pentru el primeaza latura materiala. Are 32 de ani, poate prinde ultimul contract bun la nivel de fotbalist profesionist. Cu patru, cinci zile inainte de plecare nu s-a putut antrena cu echipa de club pentru ca suferise o microleziune fibrilara. Nu ne-a deranjat atitudinea lui, a fost consultat de doctorul echipei noastre si al nationalei slovace si am inteles”, a declarat Ionel Danciulescu la DigiSport.

Nemec se afla la Dinamo din 2016, perioada in care a marcat 16 goluri in 50 de meciuri in Liga 1. A castigat Cupa Ligii alaturi de Dinamo.