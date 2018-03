OFICIAL! "Stadionul Dinamo NU va fi gata pentru Euro 2020!" Anuntul facut de Gica Popescu si ce se intampla cu stadioanele Rapid, Steaua si Arcul de Triumf

Gica Popescu sustine ca exista variante de rezerva chiar daca reconstruirea unei arene nu va fi finalizata la timp pentru Euro 2020.

Consilier al premierului pentru Euro 2020, Gica Popescu este implicat in totalitate pentru ca stadioanele din Bucuresti ce vor fi demolate si reconstruite sa fie gata la timp pentru turneul final.

”Am inceput sa lucram cu fiecare departament in parte, lucrurile par sa se miste. Undeva, in luna iunie, speram sa se semneze contractul de proiectare si constructie a celor trei stadioane. Se intentioneaza a se demola pana la semnarea contractului de constructie, pentru a castiga timp. Si, undeva in luna iunie, sa se semneze contractul de proiectare si constructie si sa inceapa lucrarile, care ar trebui sa se termine undeva in luna martie 2020.



Lucrurile sunt intarziate, se va face si stadionul Dinamo, dar nu cred ca va fi gata, adica sigur nu va fi gata pentru EURO 2020. Daca nu e gata un stadion, pentru fiecare situatie este o... avem o alta varianta de backup. Nu sunt obligatorii constructiile celor 4 stadioane. Ne va ramane o infrastructura sportiva nemaipomenita si atunci Bucurestiul, chiar de sine statator sau impreuna cu celelalte stadioane care s-au construit in tara, putem gazdui si alte competitii la nivel de tineret, juniori, fotbal feminin" a spus Gica Popescu la Telekom Sport.