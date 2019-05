Juan Mata, mesaj impresionant pentru fanii lui Manchester United! "Meritati mai mult" Ce a scris mijlocasul lui Solskjaer!

Mata a vrut sa le transmita fanilor un mesaj.

Manchester United nu a putut trece de Huddersfield (1-1), echipa deja retrogradata matematic din Premier League, si a pierdut orice sansa de a mai ocupa un loc de UEFA Champions League.

Juan Mata nu a putut trece peste aceasta contraperformanta si a tinut sa le transmit un mesaj scurt si cuprinzator fanilor: "Meritati mai mult. Nu mai e nevoie de alte cuvinte", a scris spaniolul pe blogul sau.

Juan Mata's Monday blog gets straight to the point pic.twitter.com/MjFoWNJFyZ — 101 Great Goals (@101greatgoals) May 6, 2019

Cu o etapa inainte de final, trupa lui Solskjaer este pe pozitia a 6-a, la 4 puncte in spatele locului 4, ocupat de Tottenham. Astfel, United mai spera in acest sezon doar la un loc care sa ii duca direct in grupele UEFA Europa League. Daca "diavolii" vor incheia campionatul pe locul 6, ei vor fi nevoiti sa joace in preliminariile Europa League.