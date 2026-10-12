U Cluj - Rapid a avut loc în etapa a 11-a din SuperLiga. Gazdele au deschis scorul în minutul 2, prin Macalou, ca replica giuleștenilor să vină imediat: Kamara și Stojilkovic, de două ori, au făcut ca echipa lui Daniel Pancu să treacă în avantaj. În ciuda acestui fapt, elevii lui Cristiano Bergodi nu au ridicat steagul alb, iar Drammeh și Codrea au punctat în actul secund. Totuși, reușita fabuloasă a lui Onea, din minutul 88, să ducă toate punctele în Capitală.

Răzvan Onea rupe tăcerea după U Cluj - Rapid 3-4

Filip Stojilkovic a înscris două goluri, Olimpiu Moruțan a oferit un hattrick de pase decisive, pe când Răzvan Onea a marcat și a adus toate punctele în dreptul formației din Giulești.

La scurt timp după fluierul final, Răzvan Onea a ținut să precizeze că victoria este, în primul rând, a lui Daniel Pancu. Fundașul lateral susține că mentalitatea cu care a venit noul antrenor a făcut ca rezultatele să fie la nivelul așteptărilor.

„Mă bucur că am ajutat echipa să câștige cele trei puncte. S-a întâmplat să ne egaleze și cu atât mai bine că am câștigat noi. Pentru lupta pe care am dus-o și mentalitatea potrivită pe care am avut-o, consider că e un rezultat potrivit pentru noi.

Am fost foarte pragmatici aș putea spune, am marcat la ocaziile avute. Cred că dorința și agresivitatea noastră pozitivă și-au spus cuvântul.

N-am pornit cu planul de a juca pe contraatac de la început, dar odată ce am condus era normal că ei să atace și să lase spații în apărare.

Și cred că le-am fructificat foarte bine. Da, este în primul rând meritul lui Daniel Pancu, a venit cu o mentalitate bună și cu un concept foarte bun.

E vorba despre agresivitate și atitudine potrivită, atât la antrenamente, cât și la meciuri. Să o luăm pas cu pas, să fim în play-off și apoi vom vedea ce se va întâmpla", a declarat Răzvan Onea, la flash-interviu.