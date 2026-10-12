U Cluj - Rapid a avut loc în etapa a 11-a din SuperLiga. Gazdele au deschis scorul în minutul 2, prin Macalou, ca replica giuleștenilor să vină imediat: Kamara și Stojilkovic, de două ori, au făcut ca echipa lui Daniel Pancu să treacă în avantaj. În ciuda acestui fapt, elevii lui Cristiano Bergodi nu au ridicat steagul alb, iar Drammeh și Codrea au punctat în actul secund. Totuși, reușita fabuloasă a lui Onea, din minutul 88, să ducă toate punctele în Capitală.

Remarcații lui Ilie Dumitrescu din U Cluj - Rapid 3-4

Filip Stojilkovic a înscris două goluri, Olimpiu Moruțan a oferit un hattrick de pase decisive, pe când Răzvan Onea a marcat și a adus toate punctele în dreptul formației din Giulești.

La scurt timp după fluierul final, Ilie Dumitrescu nu s-a ferit de cuvinte și a transmis că meciul de pe „Cluj Arena” a fost cel mai frumos din acest sezon. Cât despre remarcați, analistul TV a alcătuit următorul top, în ordine: Stojilkovic, Moruțan și Onea.

„Cel mai frumos meci de până acum. Senzațional. Top 3: Stojilkovic, Moruțan și Onea. Stojilkovic, omul meciului. Pe mine ce m-a impresionat este cum a intrat Rapid după pauză.

Golul, pasa lui Moruțan, senzațională, modul în care a finalizat Stojilkovic. A fost un moment psihologic. Greșeala lui Bogdan Ungureanu îi bagă în joc. A adus un plus evident personalitatea în joc a lui Moruțan.

Stojilkovic este un nouă autentic, s-a văzut cum a finalizat. A fost momentul ăla, cu greșeala lui Bogdan Ungureanu. În rest, copilul a făcut un meci bun. Rapid a avut reacție, să ai 3-1, să fii egalat și să bați, senzațional”, a spus Ilie Dumitrescu, potrivit Digi Sport.