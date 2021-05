"E o dezamagire enorma!" Patronul lui Sepsi dezvaluie cum i-a pacalit Bouhenna inainte de a semna cu CFR! Reactia fotbalistului dupa ce a fost exclus din lot

Laszlo Dioszegi a vorbit despre cum i-a mintit Rachid Bouhenna pe oficialii lui Sepsi.

Rachid Bouhenna a fost exclus din lotul covasnenilor, dupa ce acesta a semnat fara sa anunte conducerea lui Sepsi cu CFR Cluj. Patronul clubului din Sfantu Gheorghe a marturisit cum a fost "dus cu zaharelul" de fotbalistul algerian.

Rachid Bouhenna a fost adus in vara lui 2019 la Sepsi de la echipa scotiana Dundee United, de atunci fundasul a evoluat de 46 de ori in tricoul covasnenilor si a marcat de 4 ori.

Conducatorul lui Sepsi sustine ca Bouhenna nu a anuntat oficialii clubului ca va pleca la CFR Cluj, ci dimpotriva le-a dat asigurari ca va continua la Sepsi, daca nu va gasi o echipa in strainatate.

"Eu stiu ca a dat un interviu pentru un site din Algeria, unde specifica faptul ca el a fost cautat de trei echipe romanesti. Nu trebuie sa spun eu cele trei echipe: FCSB, Craiova si CFR. Ca altcineva n-are cine sa-l caute. Si a zis ca a ales CFR-ul.

Aici intervine o problema. Noi l-am intrebat saptamanal care este destinatia lui, unde vrea sa plece, de ce nu vrea sa continue la Sfantu Gheorghe. I-am oferit un contract destul de bun si, asa cum a declarat Attila, ne-a cam dus cu zaharelul, ca mai asteptam, ca eu vreau sa plec in strainatate, ca eu nu vreau sa raman in Romania. Asta a specificat ori de cate ori am discutat. Spunea ca vrea sa plece in strainatate, deoarece copiii lui intra in clasa intaia si aici nu sunt clase de predare in limba franceza. Dar, daca nu pleaca din Romania, a spus ca o sa prelungeasca contractul cu noi.

N-a fost corect cu noi. Daca era corect cu noi, spunea: «domnilor, am semnat cu CFR, asta e, dar dau totul pentru echipa unde sunt acum, pana in vara. Dar, va rog mult, sa nu ma bagati in meciul cu CFR, pentru ca eu am semnat cu CFR».

Antrenorul l-a intrebat: «domnule Rachid, eu consider ca conducerea nu a meritat ceea ce ai facut tu. Macar spune-ne cand ai semanat tu cu CFR-ul». A inceput sa rada si a zis: «asta nu e treaba dumneavoastra si nici a conducerii». Pentru mine, Rachid este o dezamagire enorma", a declarat Laszlo Dioszegi pentru ProSport.

Sepsi Sf. Gheorghe este pe pozitia 4 in playoff-ul Ligii I si a acumulat 30 de puncte.