"In Spania nu-l stie nimeni pe Cortacero!" Albentosa, dezvaluiri despre perioada petrecuta la Dinamo: "Nu am incasat un ban, cum sa-mi intretin familia?"

Raul Albentosa se va desparti de Dinamo in aceasta vara.

Fundasul sosit in "Groapa" in urma cu doua luni se integrase doarte bine in primul "11" al "cainilor", imbracand de zece ori tricoul lui Dinamo in acest sezon de Liga 1.

"Eu am venit pe un salariu pe care nici la 20 de ani nu l-as fi acceptat. Dar am facut asta pentru ca era vorba despre Dinamo Bucuresti, fiindca as fi putut merg în altă parte pe bani mai multi.

Problema e ca nu am incasat niciun ban. Am stat doua luni jucand si concentrandu-ma doar la fotbal, dar nu mi-au platit niciun salariu. Doar acele bonusuri care au fost platite de niste persoane anonime dupa victorii. Dar remuneratia lunara nu. Nici eu si nici alti fotbalisti.

Clar, eu vreau sa raman, dar cum imi intretin familia? Salariul meu este foarte mic, unul de Liga 2 din Romania, pentru ca eu stiam ca sunt foarte multe probleme cauzate de patronul spaniol. Dar daca nu am incasat niciun euro, cum sa raman la o echipa? Daca nu avem niciun proiect?", a spus Raul Albentosa pentru Fanatik.

Albentosa a dezvaluit ca in Spania nu se scrie despre Cortacera, deoarece nimeni nu-l cunoaste pe actionarul de la Dinamo.

"Spaniolii habar n-au cine e Cortacero si ca e patronul lui Dinamo. Aici oamenii nu stiu despre asta. In presa din Spania nu se scrie despre asta. S-a scris putin cand jucatorii spanioli s-au intors acasa neplatiti. Dar nu s-a scris ca-l cheama Cortacero, Pepe sau Juan. Si nici ca Dinamo se judeca cu el", a mai spus Albentosa.

Fundasul spaniol a semnat cu Dinamo in aprilie 2021, din pozitia de jucator liber de contract.

300 de mii de euro este cota de piata a lui Albentosa, potrivit transfermarkt.com