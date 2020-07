Situatie DISPERATA la CFR! Clujenii aduc la echipa un fotbalist RETRAS pentru a putea incheia sezonul de Liga 1

CFR Cluj are 26 de cazuri de Covid-19 la club, iar echipa a intrat intr-o criza uriasa pe finalul playoff-ului.

Oficialii echipei cauta solutie pentru a putea trimite in teren un 'prim 11' competitiv in ultimele etape ramase din playoff.

Pana in prezent sunt 12 fotbalisti confirmati pozitiv la CFR Cluj, iar alti trei au fost plasati in carantina.

Sefii echipei din Gruia l-au rechemat pe Sebastian Mailat (22 de ani), mijlocas care tocmai fusese imprumutat din nou la rivala 'U' Cluj. Fotbalistul a fost chemat de urgenta inapoi la CFR si, fiind testat negativ pentru Covid-19, va putea reprezenta o solutie in ultimele meciuri din Liga 1, anunta liga2.prosport.ro.

Conform sursei citate, un alt jucator pe care oficialii CFR-ului au pus ochii este Andrei Muresan (34 de ani), care a decis in aceasta vara sa se retraga din activitate.

Fundasul central a mai fost si el in trecut la CFR Cluj si ar putea reprezenta o solutie pentru defensiva echipei in acest final de sezon.

Muresan a fost imprumutat de CFR la 'U' Cluj la inceputul acestui an, insa nu a reusit sa prinda decat 2 meciuri in Liga 2.

CFR Cluj mai are de jucat acasa cu Botosani si in deplasare la FCSB si Craiova. Echipa antrenata de Dan Petrescu este pe 2 in playout, cu 40 de puncte, la 4 distanta de liderul Craiova. Clujenii au un meci mai putin disputat decat oltenii.