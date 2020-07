Dan Petrescu NU A IESIT din spital! Cine va sta pe banca si cum va arata primul 11 al lui CFR Cluj in meciurile cu FC Botosani si FCSB

CFR Cluj este decimata de noul coronavirus inainte de derby-ul restant cu FCSB.

UPDATE 19:40: Potrivit surselor sport.ro, antrenorul lui CFR Cluj, Dan Petrescu, nu a iesit inca din spital. El a fost internat dupa ce a acuzat febra si dureri de cap si ar putea parasi unitatea medicala in urmatoarele zile, in functie de evolutia bolii.

Una dintre putinele vesti bune pe care le-au primit clujenii in aceasta saptamana este externarea antrenorului Dan Petrescu, care se simte acum mai bine.

El a fost internat dupa ce a manifestat simptome de Covid-19, avand dureri de cap si febra. Tehnicianul s-a intors astazi acasa, potrivit Pro Sport, dar va sta in izolare in urmatoarele doua saptamani. In aceeasi situatie se afla si jucatorii Cristi Balgradean, Claudiu Petrila si Catalin Golofca, ale caror rezultate de la retestare au iesit negative.

Printre jucatorii infectati de la CFR Cluj se numara in prezent Alexandru Paun, Grzegorz Sandomierski, Damjan Djokovic, Cristi Manea, Otto Hindrich si Billel Omrani, fiind depistati pozitiv si doi preparatori fizici, antrenorul secund Costin Curelea, antrenorul cu portarii, team managerul Cristian Panin, soferul si magazionerul clubului.

Singurul antrenor din cadrul echipei care nu a fost afectat de coronavirus este Valeriu Bordeanu, care ar putea sta pe banca in urmatoarele partide. La meciurile cu FC Botosani si FCSB, acesta ar putea alinia urmatoarea echipa de start:

Arlauskis - Susic, Burca, Vinicius, Camora - Chipciu, Bordeianu, Fica - Deac, Rondon, Costache