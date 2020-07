Antrenorul de la FC Botosani trage semnalul de alarma dupa ce Dinamo si CFR au fost decimate de COVID-19: "Din pacate stim inca de frica nu stim inca de respect"

Dinamo are 21 de cazuri, iar la CFR Cluj, din ultimele informatii numarul cazurilor ar fi depasit cifra 20.

Marius Croitor, antrenorul echipei FC Botosani, a tras semnalul de alarma si a declarat ca nu trebuie sa plateasca toate cluburile din Liga 1 pentru greselile altora.

"Se poate termina campionatul cu decizii de criza. Adica luam o hotarare chiar daca nu este pe placul tuturor, dar in momentele astea ar trebui sa se ia o hatarare, care este, buna, rea, trebuie sa o acceptam ca de 30 de ani nu prea invatam nimic.

Nu as accepta sa se inghete campionatul. Sa se joace cu cine e sanatos, cine poate, cum s-a jucat si in alte campionate si au pierdut locul de Champions League. Nu trebuie sa plateasca toata lumea pentru greselile altora, nu vreau sa invinovatesc pe nimeni pentru ca nu sunt in masura, dar iti asumi un risc.

Nu trebuia sa asteptam sa patim lucrurile astea. Regulile se fac inainte. Trebuia toata lumea sa stie ce ii asteapta. Pentru ca din pacate stim inca de frica nu stim inca de respect" a declarat Marius Croitoru pentru DigiSport.