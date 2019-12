FCSB - Craiova 2-0 | "Nu ne asteptam sa prindem play-off-ul!" Ce spune Florin Tanase dupa victoria cu Craiova! Declaratii surprinzatoare ale capitanului ros-albastrilor

FCSB s-a impus cu 2-0 pe Arena Nationala in fata celor de la Universitatea Craiova, dupa o bijuterie de gol marcat de Dennis Man si reusita lui Florinel Coman. FCSB termina anul pe locul 3 cu 39 de puncte, la 5 puncte de liderul CFR Cluj. La finalul partidei, Florin Tanase a vobit despre meci si spune ca nu se astepta ca ros-albastrii sa fie in play-off, in conditiile in care la un moment dat erau ultimii in clasament.

"Importanta este victoria, importante sunt punctele, ne bucura faptul ca suntem pe podium. Am avut un culoar foarte bun, ajunesem pe centrul portii, din pacate am dat in portar (n.r. ratarea din debutul reprizei a doua), dar nu mi-a reprosat nimeni nimic. Sincer nu ma asteptam, eram ultimii la un moment dat, ne gandeam la un moment dat sa prindem play-off-ul. Ma adaptez daca vreau, incerc sa dau totul pentru a ajuta echipa pe orice pozitie sunt folosit, fiecare jucator are o pozitie preferata. Sper sa am evolutii bune si sa il fac sa ma cheme la nationala, dar totul depinde de cum voi juca. Anul viitor speram sa continuam la titlu si sa il castigam. Se injumatatesc punctele, daca pierzi un meci doua in play-off, poate sa revina si alte echipe in lupta", a declarat Florin Tanase la finalul partidei.