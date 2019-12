"Voi avea o discutie cu patronul echipei!" Victor Piturca anunta REVOLUTIA la Craiova dupa infrangerea cu FCSB: "Nu suntem pregatiti sa ne dominam adversarii!" Ce a spus

FCSB s-a impus cu 2-0 pe Arena Nationala in fata celor de la Universitatea Craiova, dupa o bijuterie de gol marcat de Dennis Man si reusita lui Florinel Coman. FCSB termina anul pe locul 3 cu 39 de puncte, la 5 puncte de liderul CFR Cluj. La finalul partidei, antrenorul celor de la Craiova, Victor Piturca, a vorbit despre partida si spune ca echipa sa a facut extrem de multe greseli.

"Nu as fi vrut sa fie greseli, din pacate au fost greseli care s-au mai intamplat si la meciurile trecute. Golul lui Man a fost dupa o actiune frumoase, o executie care se impunea din acel unghi cu portarul. Meciurile asa se castiga, pe greselile adversarului. Asa s-a intamplat si astazi si stim ca s-a mai intamplat acest lucru, nu este o noutate. Nu multe, foarte multe infrangeri, se pare ca nu am imprimat un stil de joc adecvat echipei, nu suntem pregatiti sa ne dominam adversarii, asta e, e un regret din partea. Am pierdut foarte multe puncte pentru ca nu am reusit sa marcam goluri, eu cred ca sistemul ofensiv nu si-a facut datoria. Vom vedea, voi avea o discutie cu patronul echipei, vom vedea ce masuri putem lua, daca putem lua.



Ar fi culmea sa fim in directii opuse, au fost speculatii, nu s-a intamplat absolut nimic, daca e sa o luam o decizie, o luam impreuna. Nu am sesizat, am intrat primul la cabina. Pacat, pentru ca nu se face asa ceva, probabil ei au fost foarte suparati, intr-un fel au si dreptate, dar fotbalul e fotbal, sportul e sport, nu se intampla mereu ca favoritii tai sa castige meciurile. Din adversarele intalnite cred ca CFR-ul e cea mai puternica, dar vine si FCSB din spate pentru ca au crescut acesti pusti pe care ii au, s-au maturizat foarte multe",a declarat Victor Piturca la finalul partidei.