Nebunie in 4 minute!!!! GOLURILE DUPA CARE FCSB asteapta zecile de milioane! Cum au marcat Man si Coman inainte ca Tanase sa rateze penalty-ul

Perlele FCSB-ului au facut spectacol in prima repriza.

Dennis Man a luat o actiune pe cont propriu in minutul 41 si a deschis scorul. Perla lui Gigi Becali l-a depasit cu usurinta in banda dreapta pe Acka si apoi l-a invins pe Popescu cu o scarita de senzatie!

Patru minute mai tarziu, acelasi Dennis Man i-a oferit o pasa buna lui Florinel Coman, care a majorat diferenta.

In ultima faza a primei reprize, Dennis Man si Florinel Coman au facut inca o faza de Champions League. Man i-a pasat lui "Mbappe", care l-a depasit pe Cicaldau cu un dribling senzational. In momentul in care a vrut sa finalizeze, portarul Craiovei, Popescu, l-a faultat si FCSB a primit lovitura de la 11 metri.

Florin Tanase si-a asumat responsabilitatea de a executa, dar mijlocasul FCSB-ului a sutat peste poarta.

