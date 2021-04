"Sa faca jumatate din ce am facut eu si tot ar fi bine!" Negoita, critici dure fata de ceea ce se intampla in Liga 1: "Arbitrajele sunt o mizerie"

Ionut Negoita a vorbit despre situatia din Stefan cel Mare.

Fostul investitor al lui Dinamo a comentat revenirea lui Dusan Uhrin la echipa si a spus ca isi doreste ca antrenorul sa reuseasca sa ii mobilizeze pe fotbalisti pentru ca echipa sa evite retrogradarea.

"Nu vreau sa ma gandesc la varianta retrogradarii. Ar fi mare pacat. E totusi in Liga 1, ar trebui si sper sa reuseasca Dusan Uhrin sa faca lucrurile sa mearga, sa faca echipa sa functioneze si sa ramana in Liga 1.

Nu m-a surprins revenirea lui Uhrin. Plecarea antrenorilor de la echipa e o chestiune fireasca daca lucrurile nu merg. Dusan e unul dintre profesionistii pe care i-am intalnit. E un tip foarte ok, cu mult bun simt, foarte profi. Mi se pare o alegere buna si sper sa reuseasca cu ce are la indemana. Sa ii faca pe jucatori sa aduca punctele necesare pentru a evita retrogradarea", a declarat Ionut Negoita, la DigiSport.

"Multi oameni mici in lumea asta..."



Fostul patron din Stefan cel Mare a mai spus si ca este dezamagit de modul in care arata fotbalul din Romania, criticand arbitrajul. In plus, Negoita a declarat ca sunt destui oameni care s-ar putea implica la Dinamo pentru a salva clubul, dar ca nu o fac, preferand sa stea pe margine si sa comenteze ceea ce se intampla.

"Pana acum echipa a supravietuit si poate se vor mai alatura cativa oameni de afaceri care sa vina cu un plus. Eu mi-am consumat nebunia pe partea asta. Nu am avut o idee despre cat voi sta, am fost dezamagit de unele lucruri relativ repede, dar am incercat sa trec peste ele. E un domeniu complicat. A fost un capitol din viata mea, a fost o perioada in care eu am tinut barca la suprafata, in rest banii vin, se duc, sunt facuti sa circule.

Macar unul dintre acei zeci de atotstiutori sau care injurau si blamau, macar unul de-ar fi venit sa faca macar jumatate din ce am facut eu si tot ar fi fost bine. De ce nu vin? Pentru ca nu vor sa se complice, vor doar sa vorbeasca, sa isi faca imagine... Multi oameni mici in lumea asta...

Poate ca asa cum la Craiova, Cluj, chiar si FCSB s-au gasit oameni sa sustina, poate o sa vina cineva si la Dinamo. De cand am intrat, nu mai era ce era inainte si pe masura ce treceau anii mi se parea ca interesul si calitatea scad. Poate e o doar o imagine personala gresita, dar ma indoiesc.

Arbitrajele le-am simtit de cand am intrat in fenomen si sunt o mizerie. Nemaifiind in prima linie, sa fiu marcat direct, sunt si acum la fel. Erau si atunci, se vedea si din statistici ca Dinamo era cea mai dezavantajata echipa, dar nu am vrut sa intru in discutia asta", a adaugat Negoita.