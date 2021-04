Suporterii s-au saturat de jucatorii de la Dinamo! "Sper sa va ratati toti carierele!" Reactii dure ale fanilor dupa infrangerea cu Gaz Metan

Dinamo a fost invinsa cu scorul de 4-1 de Gaz Metan Medias, in a treia etapa din playout-ul Ligii 1.

Situatia dezastruoasa in care se afla echipa a atras nemultumirea suporterilor, care au reactionat dur pe retelele de socializare. Fanii dau vina, in cea mai mare parte, pe jucatori, pe care ii acuza de superficialitate si indolenta.

"Suntem cea mai slaba echipa din playout. Nu aratam absolut nimic. Parca apararea se mai echilibrase un pic, dar acum, mai ales cu norvegianul ala care a luat vreo 45 de goluri intr-un retur de campionat, apararea e mai permisiva decat aerul", a scris un dinamovist pe forumul DinamoMania.

"PCH si dedeB ne duc in B. Asa e cand esti specializat doar in petarde, artificii, baloane si vandut bilete online", "Retrogradare comandata! Asta se vrea, din partea tuturor, inclusiv a jucatorilor. Nesimtitilor!" sau "Cum echipa asta ia cate 3 goluri in cateva minute de la Clinceni si Gaz Metan si cu CFR rezista atata timp in 9 oameni. Asta e circ... Sper sa va ratati toti carierele, nu c-ati avea mare viitor acum" sunt alte comentarii dure ale suporterilor.

"Jucatorii nu vor sa joace, ei doar asteapta finalul sezonului pentru ca stiu ca vor zbura de aici si vor trebui sa isi gaseasca echipe. Credeti ca le arde sa puna piciorul, sa riste accidentari? Lotul asta al lui Dinamo nu e in nicio situatie de retrogradare, dar va retrograda, pentru ca oamenii nu vor sa joace", a comentat un al fan al lui Dinamo.

Echipa din Stefan cel Mare ocupa penultimul loc in clasamentul din playout-ul Ligii 1 si poate ajunge pe ultima pozitie in cazul in care Poli Iasi reuseste un rezultat pozitiv in meciul cu Chindia Targoviste.