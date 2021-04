"Daca nu veneam, echipa nu mai era in viata de multa vreme!" Care sunt cele mai frumoase amintiri pe care le are Negoita la Dinamo

Ionut Negoita a dezvaluit momentele ce l-a determinat sa investeasca la Dinamo.

Ionut Negoita a vorbit despre momentele ce le-a derminat pe fostul actionar a lui Dinamo sa investeasca in clubul de pe Stefan cel Mare.

Negoita a fost fermecat de fanii lui Dinamo si de spiritul "cainiilor rosii", iar asta l-a determinat sa devina actionarul echipei din Liga I.

"Am intrat la Dinamo pentru suporteri, m-au impresionat prin coregrafiile pe care le faceau. O vreme buna am avut o relatie corecta cu ei si i-am apreciat foarte mult. Daca era un club fara suporteri, nu m-ar fi interesat, nu as fi vazut sensul. Aceasta atmosfera, acest fenomen trebuie tinut in viata. Daca nu veneam, nu mai era in viata de multa vreme. Probabil s-ar fi zbatut ca Rapidul... ", a declarat Ionut Negoita intr-un interviu pentru DigiSport.

Negoita crede ca suporterii nu se vor mai intoarce pe stadion dupa pandemie in acelasi numar ca inainte de COVID-19.

"Momentele frumoase sunt legate de atmosfera, suporteri, emulatie, dar si acolo am vazut cum la meciurile importante scadea interesul pentru fotbal. Sunt curios dupa pandemie cati suporteri vor reveni pe stadion in comparatie cu ce era inainte", a declarat fostul finantator al lui Dinamo pentru DigiSport.