"Nimeni nu respecta absolut nimic!" Jucatorii de la Dinamo, facuti praf de Ilie Dumitrescu dupa esecul cu Gaz Metan 

Dinamo a fost invinsa cu scorul de 4-1 de Gaz Metan Medias, in a treia etapa din playout-ul Ligii 1.

Dupa meci, dinamovistii au fost criticati de Ilie Dumitrescu, care a evidentiat problemele cu care se confrunta Dusan Uhrin in Stefan cel Mare.

Fostul mare fotbalist a atras atentia asupra faptului ca fiecare fotbalist din aparare face ce vrea, fara a respecta vreo indicatie venita din partea staff-ului, iar acest lucru afecteaza jocul intregii echipe.

"Sunt probleme foarte mari intre Ehmann si Albentosa, respectiv intre Filip si Puljic. Sunt spatii foarte mari in defensiva. Ei incearca pe faza ofensiva, dar nu poti scoate un rezultat bun daca nu rezolvi problemele din aparare.

Se vede o slaba organizare de joc pe faza defensiva. Nu poti sa iei cel mai bun jucator din fata apararii, pe Anton, sa-l pui in spatele atacantului si sa joci cu Achim in locul lui. El recupereaza bine, dar este lent. Vad ca nimeni nu respecta absolut nimic!

Fiecare jucator face ce simte pe moment, nimeni nu respecta niciun plan tactic. Asta este o mare problema in momentul de fata. Cand erau in zece oameni, Puljic facea pressing undeva in zona mijlocasului stanga. E clar ca situatia de la Dinamo este din ce in ce mai grea, mai urata, si pentru ca exista o indisciplina din punct de vedere tactic", a declarat Ilie Dumitrescu, la DigiSport.

In urma acestui rezultat, Dinamo ocupa penultima pozitie a clasamentului, cu 15 puncte, si poate ajunge chiar pe ultimul loc in cazul in care Poli Iasi reuseste un rezultat pozitiv in meciul cu Chindia Targoviste.