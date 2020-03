"S-au dus in tarile lor"! Panica in Liga 1! Mai multi jucatori straini au plecat din Romania dupa pandemia coronavirusului si nu se stie cand vor reveni! Anunt de ultima ora

Mai multi jucatori din Liga 1 au plecat din Romania din cauza coronavirusului.

Sezonul in Liga 1 a fost suspendat pana la sfarsitul lunii martie, insa o decizie finala se va lua marti, cand va avea loc o sedinta intre oficialii LPF si FRF, dar si o videoconferinta de la nivel UEFA.

Pana cand se va lua decizia finala, pandemia de coronavirus a speria jucatorii straini care evolueaza pentru echipele din Liga 1 si au ales sa paraseasca Romania. Secretarul general al Ligii Profesioniste de Fotbal, Justin Stefan, a declarat ca mai multi jucatori straini de la Academica Clinceni au plecat spre tarile lor natale si nu se stie exact cand vor reveni. In acest sens va exista o problema intrucat vor fi nevoiti sa intre direct in carantina in momentul in care vor reveni in Romania, ceea ce ar afecta pregatirea centralizata.



"Sunt jucatori straini care vor sa plece acasa, speriati de acest virus. Am inteles ca mai multi jucatori straini de la Clinceni au si plecat. Va fi o problema si cu intoarcerea lor pentru ca trebuie sa stea in carantina 14 zile", a declarat Justin Stefan la Digi.