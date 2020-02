S-au dat 15 000 de bilete la DERBY DE ROMANIA! Anunt de ultima ora: jumatate din tichetele stelistilor s-au epuizat!

Dinamo - FCSB are sanse mari sa distruga orice record de asistenta stabilit in acest sezon.

'Cainii' promit o atmosfera speciala in ultimul lor mare meci din campionat. Pentru Dinamo urmeaza a treia campanie la rand in play-out. Nu vor fi singurii care vor face spectacol in peluza. Stelistii mizeaza pe revenirea unei parti importante a Peluzei Nord, cel mai mare grup organizat de sustinatori ai ros-albastrilor din perioada in care echipa avea inca brandul istoric.

Pana in acest moment, s-au vandut aproape 15 000 de tichete pentru derby! Dintre ele, 2500 au fost vandute in peluza FCSB. Stelistii mai au inca 2500, insa numarul poate creste, in cazul in care clubul va solicita suplimentarea. Capacitatea unei peluze de pe National Arena, luand in calcul si respectarea masurilor de securitate, este de 8200 de locuri.

Tichetele pentru derby sunt disponibile atat la stadionul din Stefan cel Mare, cat si la casele National Arena.