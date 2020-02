"E dimineata, nu sunt baut!" Reactia fabuloasa a lui Iftime cand a fost intrebat de sansele Botosaniului la titlu! Ce spune despre relatia cu FCSB

Botosani a incheiat sezonul regulat pe pozitia a treia.

Botosani s-a impus in fata lui Poli Iasi cu scorul de 2-1 si a terminat sezonul regulat pe locul 3. Valeriu Iftime, patronul moldovenilor a vorbit despre situatia de la echipa. Acesta e fericit in urma calificarii in play-off, dar nu crede ca formatia sa are vreo sansa in lupta pentru titlu.

"Ne-a trecut bucuria si ne apuca grijile acum. Trebuie sa aratam ca nu am ajuns intamplator acolo. Exista o starie de euforie in Botosani. Dar acum lumea asteapta mai mult. Nu avem niciun interes sa ajutam FCSB, din contra, ne dorim sa o batem. Nu exista nicio prietenie intre FCSB si Botosani. Trebuie sa castigam cu ei ca sa nu mai existe speculatii. Am ajuns in play-off pentru ca meritam. Nu am cum sa ma gandesc la titlu, e dimineata, nu sunt baut. Mi-e frica de competitia aceasta, pentru ca suntem o echipa mica. Trebuie sa fim curajosi. Putem juca in Europa League, asta ne propunem. Nu cred ca FCSB este intr-o degringolada, ei isi creeaza multe ocazii, au avut ghinion. FCSB poate recupera punctele pana la CFR Cluj. Teoretic toti avem sanse la titlu, dar in practica lucrurile stau diferit", a spus Iftime la Pro X.