La finalul anului 2025, după 21 de etape scurse din actuala stagiune, FCSB se află abia pe locul 9, însă pare într-o revenire de formă. Campioana a legat două victorii consecutive în campionat, a învins Feyenoord în Europa League, iar ultima victimă din Superliga a fost marea rivală Rapid.



Florin Niță: "FCSB are cu siguranță forța de a se bate la titlu. S-a trezit balaurul!"

Florin Niță, portarul care a cucerit două titluri cu FCSB, urmărește meciurile din Superliga și este convins că fosta sa echipă nu va rata accederea în play-off.



"Mă uit la meciuri. Am foarte mulți prieteni în campionatul intern, e frumos să-i urmăresc și să le țin pumnii. Le-am ținut pumnii nu numai celor de la FCSB. De exemplu, și Dobre e prietenul meu.



Liga 1 e un campionat care se dispută. Echipele care erau fruntașe anul trecut au dat de greu și nu se regăsesc, dar iată că Steaua (n.r - FCSB) a reușit să se trezească și s-a trezit cum trebuie. S-a trezit balaurul! Au avut 63 de meciuri anul acesta, nu e ușor pentru nimeni. Au depășit momentul acesta și s-a văzut și la meciul cu Rapid că au jucat un fotbal de calitate și s-au ridicat la așteptările tuturor. Va fi în play-off și cu siguranță au forță de a se bate cu oricine la titlu", a spus Florin Niță, într-un interviu pentru PRO TV.



Florin Niță: "Chiar dacă domnul Becali vorbește despre el, Târnovanu e printre cei mai buni"

Întrebat pe cine consideră cel mai în formă portar din Superliga la momentul actual, Florin Niță l-a nominalizat pe Ștefan Târnovanu, goalkeeper-ul lui FCSB.



"Aioani este un portar destul de bun, dar are o perioadă puțin mai... nu se regăsește, dar el e un foarte bun portar. În formă îl văd acum pe Târnovanu, cu toate că domnul Becali vorbește despre el. Eu pe Târnovanu îl văd unul dintre cei mai buni din Liga 1", a mai spus Niță.

Florin Niță exclude o revenire în Superliga: "Știu ceea ce pot și știu cine sunt"



În prima parte a anului, Florin Niță a apărat constant la Damac și a fost titular inclusiv la echipa națională în duelul cu Bosnia și Herțegovina (0-1), din martie. În vară, portarul și-a încheiat contractul cu Damac, nu și-a găsit o altă echipă și a ratat și convocările sub tricolor.

La șase luni distanță, după ce s-a pregătit alături de antrenorul de portari Costică Dumitru, Florin Niță anunță că nu ia în calcul retragerea și va încerca să își găsească o echipă în iarnă. Nu în orice condiții, spune fostul goalkeeper de la Concordia Chiajna, FCSB și Sparta Praga, care exclude o revenire în fotbalul românesc.

"M-am antrenat în tot acest timp cu nea Costică Dumitru, căruia îi mulțumesc. Am tot așteptat să vină ceva în perioada trecută de transferuri, dar n-a fost să fie. Poate va fi de data aceasta.



Eu îmi doresc să fiu sănătos și să prind un contract, dar nu mi-aș dori, sincer vorbesc, să fac pasul înapoi. Prin pas înapoi mă refer la revenirea în România. Știu că este greu, dar nu imposibil. Știu ceea ce pot și știu cine sunt.



Nu m-am retras, dar vom vedea. Deocamdată nu am luat în calcul retragerea, dar imprevizibilul poate apărea. Nu îmi doresc lucrul ăsta, evident, dar vom vedea", a spus Florin Niță, într-un interviu pentru PRO TV.

Întrebat dacă în ultimele luni a fost căutat de echipe din Superliga, Niță a răspuns: "Da. Au fost echipe care m-au căutat. Le mulțumesc că s-au gândit la mine, dar la momentul respectiv am spus nu și cred că este mai bine pentru mine".

