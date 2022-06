"Quaresma era mult mai bun decât Cristiano Ronaldo!" Un fost campion al României n-are dubii

Bruno Fernandes a fost om de bază în sezonul în care Unirea Urziceni lua titlul în 2008-2009 și juca apoi în grupele Ligii Campionilor. În vârstă acum de 43 de ani, fundașul născut în Guineea Bissau a făcut junioratul în Portugalia, la Belenenses, și a ajuns în Liga 1 la Ceahlăul, în sezonul 2007-2008, de la Desportovo Aves.

La juniorat a jucat contra lui Sporting Lisabona, formație la care impresionat Ricardo Quaresma și Cristiano Ronaldo, jucători debutați la echipa mare de Ladislau Boloni, într-o perioadă în care la gruparea portugheză evolua și Marius Niculae.

După un sezon la Cehalăul, Bruno Fernandes ajungea la echipa lui Dumitru Bucșaru, pentru care avea să activeze doi ani. În Liga Campionilor a marcat un gol contra lui Glasgow Rangers, iar în 16-imile Europa League a înscris un gol împotriva lui Liverpool, condusă din teren de Steven Gerrard.

"Quaresma era mult mai bun decât Ronaldo!"

Fernandes și-a adus aminte că Ricardo Quaresma, susține el, era mai valoros la juniorat decât Cristiano Ronaldo.

"Am jucat contra lui Steven Gerrard, ne-am întâlnit pe la mijlocul terenului, chiar am o poză în care l-am faultat și am luat cartonaș galben (n.r. – râde). Totuși, unul dintre cei mai dificili adversari a fost Dirk Kuyt, de la Liverpool. Nu stă nicio secundă, puternic, nu îi e frică de nimic. Am mai jucat contra lui Adebayor. Am avut adversari puternici și în Portugalia: Joao Pinto, Helder Postiga, Nuno Gomes, chiar și Cristiano Ronaldo. Am jucat contra lui când avea 17 ani și era la Sporting.

La vârsta aia, voia mai mult să dribleze, să facă spectacol. Avea viteză mare, într-adevăr, dar încă nu era letal. Da, se vedea că avea ceva diferit. Totuși, la momentul respectiv, la Sporting, era mai bun Ricardo Quaresma, era altceva. A și plecat după la Barcelona, iar Ronaldo a fost cumpărat de Manchester United. Totuși, per total, la momentul respectiv, Quaresma era mult mai bun decât Ronaldo", a declarat Bruno Fernandes, pentru Playsport.