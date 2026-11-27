Probleme pentru Cristi Chivu! Vestea pe care antrenorul român nu voia să o audă

Vineri, Inter, al cărei antrenor este Cristian Chivu, a oferit informaţii despre starea lui Bastoni, după ce internaţionalul italian, în vârstă de 27 de ani, a fost nevoit să părăsească terenul în prima repriză a meciului de miercuri din Liga Campionilor cu VfB Stuttgart.

"Alessandro Bastoni a efectuat în această dimineaţă investigaţii clinice şi de diagnostic la Institutul Humanitas din Rozzano. Analizele au evidenţiat o întindere la nivelul cvadricepsului stâng", a indicat campioana din Serie A.

Potrivit mai multor surse din Italia, inclusiv Sky Sport Italia, Bastoni va fi indisponibil pentru cel puţin trei săptămâni.

Ultimul meci din Serie A în acest an va avea loc pe 18 decembrie, când "nerazzurri" vor juca pe terenul lui Lecce.