GALERIE FOTO Cea mai controversată fază din "U" Cluj - Rapid! Gazdele au cerut penalty, arbitrul a fost de neclintit

Cea mai controversată fază din &quot;U&quot; Cluj - Rapid! Gazdele au cerut penalty, arbitrul a fost de neclintit Superliga
SPORT.RO
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Universitatea Cluj și Rapid au oferit cel mai spectaculos meci al etapei cu numărul 11 din Liga 1.

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La doar două minute după ce gazdele au marcat pentru 2-3, stadionul din Cluj-Napoca a izbucnit și a fanii ardeleni au cerut o lovitură de la 11 metri.

Moment controversat în "U" Cluj - Rapid, gazdele au cerut penalty

În minutul 56, Marius Ștefănescu s-a aflat în duel cu fundașul Sheriff Sinyan de la Rapid. Balonul a lovit brațul apărătorului oaspeților, după care a părăsit terenul. 

Centralul Rareș Vidican nu a acordat lovitură de la 11 metri, spre nemulțumirea gazdelor de la Universitatea Cluj. Mingea a lovit din apropiere mâna lui Sinyan, după ce fundașul Rapidului a încercat să respingă și a trimis direct în Ștefănescu.

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Meci nebun pe Cluj Arena

Până la acest moment controvesat, pe Cluj Arena s-au marcat cinci goluri. Gazdele au deschis scorul în minutul 2, prin Marius Ștefănescu. Apoi a urmat răspunsul giuleștenilor.

Kamara a egalat în minutul 13, după care Filip Stojilkovic a semant "o dublă" și părea că Rapid se îndreaptă spre succes. Numai că o gafă a portarului Ungureanu a relansat meciul, în minutul 54. Acesta i-a permis lui Drammeh să înscrie cu ușurință.

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