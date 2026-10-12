La doar două minute după ce gazdele au marcat pentru 2-3, stadionul din Cluj-Napoca a izbucnit și a fanii ardeleni au cerut o lovitură de la 11 metri.

Moment controversat în "U" Cluj - Rapid, gazdele au cerut penalty

În minutul 56, Marius Ștefănescu s-a aflat în duel cu fundașul Sheriff Sinyan de la Rapid. Balonul a lovit brațul apărătorului oaspeților, după care a părăsit terenul.

Centralul Rareș Vidican nu a acordat lovitură de la 11 metri, spre nemulțumirea gazdelor de la Universitatea Cluj. Mingea a lovit din apropiere mâna lui Sinyan, după ce fundașul Rapidului a încercat să respingă și a trimis direct în Ștefănescu.