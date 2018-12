Becali a anuntat public lista de transferuri pentru iarna: sase mutari pregatite pentru lupta din Play Off cu CFR

Gigi Becali a facut lista de transferuri pentru la iarna si a inceput deja negocierile. El spune ca "un fundas central e deja rezolvat".

Pe locul 2 in Liga I, in urmarirea campioanei en-titre CFR, FCSB a inceput sa-si pregateasca strategia pentru urmatoarea perioada de transferuri. Gigi Becali, patronul formatiei ros-albastre, spune ca ar putea face 6 transferuri in pauza de iarna.

Doi fundasi, unul sau doi mijlocasi si doi atacanti se afla pe lista lui Becali.

"Un fundas central l-am rezolvat deja. E roman, va fi jucator de nationala. Sa vedem, poate dau 100.000 la iarna si il iau, ca sa nu mai astept pana la vara.



Va mai veni inca un fundas central. Si din doi mijlocasi din campionatul intern voi alege unul. Unul care sa joace langa Nedelcu. Sau poate chiar pe amandoi!

Si inca un atacant sau poate chiar doi. Dar nu atacanti de careu. Atacanti care sa ii concureze pe Coman si pe Tanase.

Singurii care pot pleca, cred eu acum, si pentru care negociez sunt Benzar si Gnohere. Pentru Gnohere am vorbit acum doua luni si a ramas sa mai discutam in iarna. Dar pentru Benzar discutam acum cu o echipa din Arabia", a spus Becali la Digi.