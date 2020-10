S-a retras la 24 de ani! Un fotbalist din Liga 1 a facut un anunt cutremurator: "Un telefon mi-a schimbat viata! Cel mai mare cosmar mi-a devenit realitate!" Prin ce drama trece jucatorul

Un fotbalist de la Botosani se vede nevoit sa se retraga din fotbal la doar 24 de ani.

Botosani pierde inca un jucator dupa Dugandzic, Ofosu si Cimpanu. Este vorba despre belgianul Alessio Carlone, mjlocas ofensiv sosit la echipa in luna ianuarie a acestui an. Carlone jucase la Poli Iasi din iulie 2019 pana in ianuarie 2020, cand Botosani l-a transferat gratis.

Crescut de Genk, Carlone si-a anuntat retragerea din fotbal din cauza unor probleme de sanatate la inima care ii pun viata in pericol daca va continua sa joace.

"Pe 3 septembrie mi-a sunat telefonul. A fost un apel care mi-a schimbat radical viata. Cel mai mare cosmar mi-a devenit realitate. Doctorul mi-a spus ca am o afectiune genetica la inima numita ARVC si ca trebuie sa imi inchei cariera de fotbalist. Am avut multe provocari in viata mea, dar asta este cea mai mare. Cariera mea de jucator e gata, a fost scurta, dar frumoasa. Fotbalul m-a facut persoana de azi", a anuntat Alessio Carlone prin intermediul unei postari pe Twitter.

Mijlocasul le-a multumit tuturor celor care i-au fost alaturi in cariera, dupa care a adaugat inca un mesaj emotionant: "Bucurati-va de fiecare moment ca si cum ar fi ultimul!"

ARVC este o boala rara care afecteaza ventriculul drept si care deregleaza ritmul de batai al inimii. 8 meciuri a evoluat Carlone in tricoul lui Botosani. Mijlocasul de 24 de ani are cate 8 prezente in nationalele U15, U16 si U17 ale Belgiei.

Tweet botosani Alessio Carlone Citeste si: FINALA pentru Euro: Islanda - Romania, joi, 21:45, IN DIRECT LA PRO TV!