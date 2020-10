FC Botosani, un club costisitor! Cati bani a pierdut Valeriu Iftime de cand este finantatorul moldovenilor: "Sunt bani, pur si simplu pierduti, m-am impacat cu gandul"

Valeriu Iftime a recunoscut ca a investit foarte multi bani in FC Botosani.

El a preluat echipa in 2005, dar a avut si suportul Consiliului Local din Botosani. Finantatorul moldovenilor a declarat ca a investit pana in prezent 8 milioane de euro si s-a acomodat cu ideea ca nu isi va mai putea recupera vreodata acesti bani. In acest moment, echipa se autofinanteaza, dupa cum o spune chiar Iftime. Botosani are un buget de 4 milioane de euro, Valeriu Iftime avea de gannd sa mai adauge in milion, dar pandemia i-a stricat planurile.

"Gandul asta il am tot timpul. Eu ma retrag din fotbal dupa fiecare infrangere. In mod serios, nu m-am gandit daca merita. Fotbalul nu merita sa investesti. Iti aduce doar notorietate, de care eu nu stiu daca am nevoie.

Eu am investit pana acum peste 8 milioane de euro, pentru a ajunge la nivelul in care clubul sa se autofinanteze. Am ajuns in ultimii ani sa fim acolo. Eu, de trei ani am o contributie mica, mai pun de la mine doar cateva sute de mii pe sezon. Clubul se autofinanteaza, in mare parte.

Sunt bani, pur si simplu pierduti, m-am inteles, m-am impacat cu gandul, dar am un club echilibrat. Am venituri de 4.100.000, cheltui 4.200.00, sunt acolo. Ideea mea era ca anul acesta sa cresc clubul la 5 milioane, sa-mi consolidez un lot pentru playoff", a declarat Valeriu Iftime pentru AntenaSport.

