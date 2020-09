Oficialii lui FC Botosani suparati foc pe arbitraj! Croitoru nu a vrut sa vorbeasca dupa meci! 

Hermannstadt a reusit sa urce pe loc de playoff dupa victoria cu 2-1 impotriva Botosaniului.

Hermannstadt a marcat golul victoriei dintr-un penalty obtinut de Mayoral si executat de Romario Pires. Moldovenii au contestat faza penalty-ului, spunand ca mai degraba a fost fault in atac la aparatorul Botosaniului. La flash interviurile de dupa meci, a aparut secundul Mihai Ciobanu, Croitoru fiind extrem de suparat cu privire la decizia arbitrului de la faza care i-a adus infrangerea.

"Da sigur, putem sa spunem ca suntem suparati pentru rezultat, nu stiu, avem semne de intrebare asupra acelei faze, arbitrul este suveran. Rezultatul e nedrept, suntem suparati, ne gandim la etapa urmatoare. N-am fost aproape de arbitru, eu din prima am spus ca a fost un fault in atac la aparatorul nostru. Sigur, duminica avem urmatorul meci, ne conectam la importanta jocului, au fost egalii campioanei cei de la Chindia", a declarat la finalul partide, Mihai Ciobanu, secundul lui Marius Croitoru.

De asemenea, aparatorul Botosaniului a contestat penalty-ul, spunand ca a fost acordat eronat.

"Noi am venit sa jucam fotbal si sa luam toate cele 3 puncte. Din pacate asa a fost sa fie, nu stiu ce sa spun despre acea faza, nu este penalty, insa nu sunt in masura sa comentez foarte mult despre asta. Mi-a spus ca a fost fault arbitrul, nu vreau sa comentez asta prea mult. O sa-i las pe cei care sunt in masura sa vorbeasca despre asta", a declarat Denis Harut.

Momentul duelului dintre Harut si Mayoral, care a dus la penalty-ul Hermannstadtului.