Campioana României se află într-o situație delicată în campionat. Are o singură victorie după nouă etape și ocupă locul 11, cu șapte puncte, la 16 lungimi distanță de liderul Universitatea Craiova. Vineri, FCSB va întâlni FC Botoșani în deplasare, de la ora 20:30.



În această vară, FCSB și Dinamo au fost implicate într-un schimb de jucători. Gigi Becali l-a dorit pe Dennis Politic (25 de ani), pe care l-a transferat pentru suma de un milion de euro, la care a fost adăugat și Alexandru Musi (21 de ani).



Marius Croitoru: ”Musi e peste tot ce are FCSB”



Croitoru crede că Musi ar fi fost o soluție bună pentru regula U21 la FCSB, în contextul în care Gigi Becali s-a arătat nemulțumit de variantele pe care le are la dispoziție în campionat.



„Suntem obișnuiți cu ei, cu valoarea jucătorilor. FCSB a reușit să strângă an de an cei mai valoroși jucători. E normal să-i vezi în play-off, dar play-off-ul se câștigă pe teren.



Cred că o mare pierdere e și Musi. Valoric, Musi putea face parte din lotul FCSB-ului. E peste toți underii pe care FCSB îi poate alinia la ora asta. Dar asta e strategia lor. Valoric, Musi e peste tot ce are FCSB la ora actuală", a spus Marius Croitoru, la Digi Sport.



În primele nouă etape din Superligă, Alexandru Musi a marcat de două ori pentru Dinamo, cifră la care se adaugă și două pase decisive.



De partea cealaltă, Dennis Politic a bifat 13 meciuri, majoritatea din postura de rezervă, dar a reușit și el să marcheze tot două goluri pentru campioana României.



FC Botoșani și FCSB, înainte de meciul direct



Spre deosebire de FCSB, FC Botoșani, care sezonul trecut a evitat la limită retrogradarea, a început foarte bine această stagiune sub comanda lui Leo Grozavu. Moldovenii au strâns 16 puncte în nouă meciuri și sunt pe locul patru în clasament.



Roș-albaștrii vin după remiza cu Csikszereda Miercurea Ciuc, scor 1-1, în timp ce, în ultima etapă, FC Botoșani a învins-o pe Oțelul Galați, scor 1-0.



Sezonul trecut, cele două formații s-au înfruntat de două ori și și-au împărțit victoriile. În turul campionatului, FC Botoșani s-a impus pe teren propriu cu 1-0, în timp ce pe Arena Națională, FCSB a avut câștig de cauză, scor 2-1.

