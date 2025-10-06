În ultimul meci al echipei sale, GX Pingguo, pierdut cu 1-2 în fața celor de la Chongqing Tonglianglong în liga secundă chineză, Asamoah a fost împins din spate de un adversar și s-a lovit cu capul în panourile publicitare.



Se pare că veștile nu sunt deloc bune pentru fotbalistul trecut pe la echipa lui Adrian Mititelu. Asamoah ar fi suferit o leziune gravă la nivelul coloanei cervicale și măduvei spinării și ar putea rămân paralizat.



FCU Craiova, echipa pentru care Asamoah a evoluat în perioada 2021-2024, a reacționat pe rețelele de socializare după accidentarea gravă suferită de togolez.



FCU Craiova, reacție după accidentarea-horror a lui Asamoah



„Suntem alături de tine, Sami!

Fostul nostru jucător, Samuel Asamoah, a suferit o accidentare gravă în timpul unui meci din Liga Chineză.

Sami a suferit o leziune puternică în zona cervicală ce i-a afectat măduva spinării și riscă să rămână paralizat.

FCU 1948 îi dorește însănătoșire grabnică!”, a transmis FCU Craiova.



Asamoah a plecat de la FCU Craiova la începutul anului 2024, înainte ca echipa să retrogradeze în Liga 2. De atunci evoluează în China, iar în prima parte a carierei a evoluat pentru mai multe echipe din Belgia.

