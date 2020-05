Gigi Becali primeste o noua VESTE BUNA! Cine spune ca FCSB va putea juca pe noul Ghencea

FCSB este tot mai aproape de a juca pe noul stadion din Ghencea.

Anghel Iordanescu, fostul selectioner care astazi implineste 70 de ani, a vorbit la PRO X despre posibilitatea ca FCSB sa joace pe noul stadion din Ghencea. Parerea sa este una pozitiva si crede ca oricine poate utiliza noile stadioane construite in Bucuresti.

"Orice echipa care plateste poate juca pe un stadion. Ne vom bucura de stadioane frumoase, in cartiere frumoase.", a spus Iordanescu la PRO X. Astfel, Gigi Becali este indreptatit sa spere ca FCSB va putea sa isi dispute meciurile de acasa pe noul stadion din Ghencea. Pe langa acesta, in constructie se mai afla stadionul Giulesti si Arcul de Triumf. Toate sunt asteptate sa se finalizeze in acest an si sa fie date spre utilizare.

Iordanescu a jucat aproape toata cariera la Steaua si a strans 317 meciuri in perioada 1968-1982, marcand 155 de goluri. A revenit la ros-albastri pentru a juca finala Cupei Campionilor din 1986.

Fostul selectioner a revazut meciul cu Suedia de la Campionatul Mondial din Statele Unite, atunci cand Romania s-a oprit in sferturile competitiei. "Am revazut meciul cu Suedia, mi-a fost asa de greu. Dar mi-am spus ca asa a fost sa fie si a fost o performanta uriasa. Datorita lotului de jucatori de la Campionatul Mondial din Statele Unite.", a adaugat Tata Puiu.

"De-a lungul carierei am avut multe bucurii, dar si momente grele.", a incheiat acesta, referindu-se la castigarea Cupei Campionilor si la eliminarea Romaniei de la Campionatul Mondial.