Gigi Becali ar putea ajunge din nou la TRIBUNAL! O echipa falimentara cere banii din procentele unui jucator adus gratis la FCSB 

Patronul FCSB ar putea fi nevoit sa plateasca bani catre un club intrat in faliment.

Transferul lui Andrei Miron de la Botosani la FCSB l-ar putea costa pe patronul ros-albastrilor, chiar daca l-a luat pe gratis pe fundas.

Miron a fost luat de Botosani de la FC Otelul, in anul 2015, societate intrata in faliment un an mai tarziu. Cu toate ca transferul s-a facut gratis, clubul din Galati avea dreptul la 40% dintr-un transfer ulterior. In contract mai era prevazuta o clauza prin care galatenii primeau 100.000 de euro in cazul in care Botosani voia sa cumpere procentul de coproprietate.

Lichidatorul judiciar al echipei Otelul, contesta legalitatea transferului, acuzand ca a fost facut gratis pentru a ocoli suma de bani care trebuia sa o incaseze societatea.

"FC Otelul SA detine 40% din suma pentru un transfer de la FC Botosani al acestui sportiv. Nu se poate sa fie dat gratis fara ca si noi sa semnam asa ceva. Eu nu ma pricep la ce este in lumea fotbalului, asa ca am angajat un avocat care este specialist in acest domeniu. Are cazul in lucru, iar in cel mult o saptamana ne va transmite concluziile sale si calea pe care o avem de urmat", a declarat Mihai Bojinca pentru ProSport.