Fanii au răbufnit după ultimul anunț al lui Carlo Ancelotti: ”Real Madrid l-a ruinat”

Accidentat o lungă perioadă, Arda Guler a revenit, doar că ”Don Carlo” nu i-a oferit atât de multe minute pe cât spera. Arda Guler a lustruit banca galacticilor, iar fanii s-au arătat indignați de acest lucru.

Jurnalistul sportiv Fabrizio Romano a postat pe contul său de pe platforma Twitter/X declarația lui Carlo Ancelotti despre Arda Guler. Italianul a sugerat că e nevoie de multă răbdare pentru fotbalistul lui Real.

”Arda Guler? E nevoie de răbdare. E adevărat, are nevoie de minute, dar câteodată echipa necesită alte alternative în timpul jocurilor. Am încredere în Arda, mi-ar plăcea ca fanii să-i vadă talentul. Timpul său va sosi. Răbdare”, a spus ”Don Carlo”.

⚪️???????? Ancelotti: "Arda Guler? Patience is needed. It's true, he needs minutes but sometimes the game, the team and the moments require different choices".

"I trust Arda, I'd like the fans to see and enjoy his talent... but his time will come. Patience". pic.twitter.com/dcbf7C1LUb