OFICIAL S-a aflat cine arbitrează Rapid - FC Voluntari: a acordat patru penalty-uri în trei meciuri

S-a aflat cine arbitrează Rapid - FC Voluntari: a acordat patru penalty-uri în trei meciuri Superliga
SPORT.RO
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Rapid - FC Voluntari contează pentru etapa a 9-a din SuperLiga.

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Din articol

SuperLiga avansează cu pași repezi, iar echipele caută să strângă cât mai multe puncte, asta pentru a nu avea emoții în a doua parte a sezonului. Rapid este la al 6-lea an pe prima scenă a fotbalului românesc, iar obiectivul este unul clar: calificarea în cupele europene.

Rapid, în căutarea unei noi victorii

Instalat în această vară în locul lui Costel Gâlcă, Daniel Pancu a reușit să obțină rezultate bune în primele 8 etape. Rapid a acumulat 15 puncte și se află pe poziția a 2-a în ierarhie.

Având în vedere că Dinamo și-a câștigat deja meciul din runda a 9-a, formația din Giulești își dorește să obțină toate cele trei puncte din înfruntarea cu FC Voluntari, asta pentru a se menține la două lungimi de rivala din București.

Totuși, duelul va fi dificil, în condițiile în care gazonul de pe Giulești nu se află într-o stare bună. „De Liga a 3-a spre a 4-a. Este rușinos ce se întâmplă. Eu am mai trecut prin astfel de momente la Rapid”, a declarat Daniel Pancu în conferința de presă premergătoare meciului despre suprafața de joc.

Andrei Moroiță, delegat la Rapid - FC Voluntari

Partida dintre Rapid și FC Voluntari va începe de la ora 21:30, iar la centru se va afla Andrei Moroiță, arbitru ce va fi ajutat de Bucsi Imre Laszlo și Adrian Alexandru Filip, al patrulea oficial fiind Claudiu Marcu. În camera VAR vor fi Cătălin Popa și Horațiu Feșnic.

Interesant este faptul că Andrei Moroiță va gestiona al patrulea meci din acest sezon din SuperLiga. În partidele precedente, arbitrul a acordat nu mai puțin de patru lovituri de pedeapsă: una în FC Argeș - Csikszereda și trei în FC Botoșani - Sepsi OSK.

Andrei Moroiță, arbitrul delegat la Rapid - FC Voluntari

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