SuperLiga avansează cu pași repezi, iar echipele caută să strângă cât mai multe puncte, asta pentru a nu avea emoții în a doua parte a sezonului. Rapid este la al 6-lea an pe prima scenă a fotbalului românesc, iar obiectivul este unul clar: calificarea în cupele europene.

Rapid, în căutarea unei noi victorii

Instalat în această vară în locul lui Costel Gâlcă, Daniel Pancu a reușit să obțină rezultate bune în primele 8 etape. Rapid a acumulat 15 puncte și se află pe poziția a 2-a în ierarhie.

Având în vedere că Dinamo și-a câștigat deja meciul din runda a 9-a, formația din Giulești își dorește să obțină toate cele trei puncte din înfruntarea cu FC Voluntari, asta pentru a se menține la două lungimi de rivala din București.

Totuși, duelul va fi dificil, în condițiile în care gazonul de pe Giulești nu se află într-o stare bună. „De Liga a 3-a spre a 4-a. Este rușinos ce se întâmplă. Eu am mai trecut prin astfel de momente la Rapid”, a declarat Daniel Pancu în conferința de presă premergătoare meciului despre suprafața de joc.