CS Dinamo Bucureşti şi-a asigurat calificarea în semifinalele Ligii Naţionale de rugby, după ce a învins-o pe limită pe CS Rapid Bucureşti, cu scorul de 34-33 (19-7), vineri, pe Stadionul ''Florea Dumitrache'' din Capitală, într-un meci din etapa a 14-a, ultima a sezonului.

Dinamo - Rapid 34-33, cu Mihai Graure desemnat cel mai jucător

Centrul Mihai Graure, care a marcat un eseu pentru Dinamo, a fost ales cel mai bun jucător de pe teren.

”Am bătut Rapid! Jucăm acasă semifinala cu Baia Mare!

Victorie dramatică și extrem de importantă pentru Dinamo! Un derby cu Rapid încheiat la limita limitei, 34-33, care asigură avantajul terenului propriu în semifinale!💪

Pentru buldogi au marcat eseuri Jacobs, Ratko Jelić, Santi Werkalec, Murray, Graure, iar Burns a reusit 3 transformări și o lovitură de pedeapsă.

Semifinala cu Baia Mare va fi pe teren propriu cel mai probabil vinerea viitoare!”, a postat la final CS Dinamo Rugby.