Mititelu aduce un antrenor strain la FC U Craiova: "A mai antrenat in Romania. Asta mi-a transmis!"

Adrian Mititelu este gata sa aduca un nou antrenor la FC U Craiova.

FC U Craiova este lider in Liga 2 in acest moment, cu 20 de puncte dupa primele 8 meciuri, si este una din principalele canditate la promovare.

Cu toate acestea, Nicolo Napoli si-a reziliat contractul cu echipa lui Adrian Mititelu la inceputul acestei luni, din cauza unor motive personale.

Echipa este pregatita in acest moment de preparatorul fizic Dan Vasilica, pe care Mititelu il anunta interimar al echipei pana in pauza competitionala din aceasta iarna.

Patronul lui FC U Craiova anunta ca este in discutii avansate cu un antrenor strain, care ar urma sa vina pe banca echipei:

"Nu va ascund ca avem la echipa un antrenor interimar care el a muncit cel mai mult la echipa asta. El este autorul moral al acestei echipe. Antrenamntele sale fizice sunt atat de bune si le da la jucatori tonusul, dar si posibilitatea ca ei sa isi etaleze si mai bine valoarea pe teren. Un jucator care este pregatit foarte bine fizic poate sa faca mult mai bine pe teren fata de un fotbalist care nu este pregatit fizic. Daca inainte de acest meci (n.r - jocul cu Petrolul) poate ca inca nu eram hotarat suta la suta, dupa acest meci am luat decizia finala. Dan Vasilica va ramane pana in iarna. Si oricum, daca discutiile pe care le am cu unul sau altul dintre antrenori, dar momentan discutiile sunt avansate cu unul singur, au avut niste conditii. Acest antrenor este o persoana foarte serioasa. Mi-a transmis ca ar vrea sa preia echipa la un moment zero, adica cum ar fi o pauza. Are nevoie sa cunoasca toti jucatorii si sa studieze foarte bine lucrurile. Vrea sa se inhame la o munca la care nu vrea sa fie tras apoi la raspundere. Nu vrea sa dea vina pe cel care a pregatit echipa inaintea lui. Ca a fost antrenata de Napoli sau ca echipa a fost facuta de Trica. Asa ca il vom pastra pe Dan Vasilica pana in iarna indiferent de ce se va intampla. Este un om care cunoaste foarte bine lotul si stie toate metehnele jucatorilor. Este unul dintre cei mai vechi de aici de la club. Cel cu care am avut discutii este un antrenor de afara, dar a mai antrenat prin Romania", a spus Mititelu, potrivit editie.ro.