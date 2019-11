MACAR CU ATAT sa ramanem! Singurul capitol la care Romania le-a invins pe Spania, Norvegia si Suedia! Ce performanta a reusit un tricolor

Unul din jucatorii echipei nationale a reusit o performanta in grupa Romaniei.

Romania a terminat pe locul 4 in Grupa F din Prerliminariile pentru EURO 2020. Tricolorii au incheiat campania de calificari cu doua meciuri care nu ne fac cinste, incasand 7 goluri in dubla cu Suedia si Spania. Jucatorii antrenati de Cosmin Contra nu au reusit sa inscrie niciun gol in aceste doua partide, insa Keseru a reusit o performanta in grupa.

Atacantul lui Ludogoret a iesit golgheterul grupei, reusind sa inscrie 6 goluri in cele 10 meciuri.