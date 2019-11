"Cand zici Contra, spui Puscas si umilinta cu Suedia!" Motivul pentru care FRF ar trebui sa numeasca alt selectioner: "Ar fi o varianta mai suportabila!"

Romania a ratat calificarea la EURO 2020 din preliminariile clasice dupa o infrangere clara cu Suedia, scor 0-2.

Mircea Radulescu l-a pregatit pe Cosmin Contra la Scoala de Antrenori si spune ca actualul selectioner detine calitatile necesare pentru a deveni un antrenor de calitate, insa experienta de la nationala si ratarea calificarii ii vor marca evolutia ca tehnician.

Radulescu nu a putut sa treaca peste incidentul cu Puscas, moment pe care il considera inacceptabil la un asemenea nivel.

"Daca il lasa pe Contra si nu se va obtine calificarea, atunci nimeni nu va ierta FRF. Practic, ar fi varianta cea mai paguboasa pentru cei de acolo fiindca lumea va ramane cu impresia ca federalii n-au facut nimic in plus, fata de aceste preliminarii esuate, pentru a castiga play-off-ul de Liga Natiunilor. Opinia publica va gandi de genul macar FRF a incercat altceva, a adus un alt antrenor. Cred ca ar fi o varianta mai suportabila pentru cei de la Casa Fotbalului.

Cand zici Contra, spui injuratura la adresa lui Puscas si prestatia umilitoare a Romaniei din meciul cu Suedia! Cred ca numarul celor care il contesta s-a dublat, daca nu chiar s-a triplat dupa episodul cu injuraturile. Apoi, meciul cu Suedia a adus o ruptura si mai mare intre el si oamenii care mai cred in el.

In concluzie, aveam asteptari mai mari de la Contra fiindca l-am avut elev la Scoala de Antrenori si prezenta multe dintre calitatile necesare pentru a ajunge antrenor de nivel inalt. Din pacate, in aceasta campanie a facut greseli. In afara acelei injuraturi, a comis erori in pregatirea jocurilor, in selectie, de-asta spun ca FRF si-ar asuma un rism imens sa-l lase si pentru baraj", a declarat Mircea Radulescu pentru GazetaSporturilor.