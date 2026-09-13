Rapid s-a impus pe teren propriu în fața lui FC Voluntari scor 2-1, într-un meci din runda a noua din Superliga.

Golurile giuleștenilor au fost marcate de Metod Jurhar (58') printr-un autogol și de Kamara (86'), în timp ce ilfovenii au deschis scorul prin Roman (12').

Olimpiu Moruțan, despre posibila convocare la naționala României: „Îmi doresc să fiu acolo”

Jucătorul de bază al lui Daniel Pancu a vorbit despre startul slab de meci al Rapidului, dar s-a bucurat că echipa sa a dat lovitura pe final.

Olimpiu Moruțan a fost întrebat și despre posibila convocare la echipa națională a României pentru meciurile cu Suedia, Bosnia și Polonia.

„Suntem foarte fericiți, a fost un meci foarte greu în seara asta, dar am luat în final cele trei puncte.

Am vorbit cu Daniel Pancu, dar am început foarte prost, sper să nu mai începem chiar așa și să ne facem meciurile mai ușoare din primele minute.

Am simțit presiune pentru că ei s-au pus pe două linii, dar în final a ieșit bine.

Nu contează cine dă golurile, importante sunt victoriile.

Îmi doresc să fiu acolo (n.r. în lotul naționalei României), dacă domnul Hagi consideră că merit să fiu acolo o să dau tot ce pot pentru echipa națională.

Nu mi-am pus niciodată vreo presiune în plus, am tras de mine ca să fiu în cea mai bun formă și acum sunt”, a spus Olimpiu Moruțan, după meciul cu FC Voluntari.