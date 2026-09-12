Rapid pune la cale un amical de gală. Giuleștenii vor da piept cu cealaltă echipă a lui Dan Șucu

Rapid a ajuns la un acord de principiu cu Genoa pentru a disputa un meci de verificare miercuri, pe 2 octombrie, potrivit Digisport. În aceeași zi, naționala României are programat un duel în deplasare contra Poloniei, de la ora 21:45, în Liga Națiunilor.

Oficialii din Giulești au confirmat tratativele cu gruparea italiană, însă așteaptă detaliile finale pentru a parafa actele.

„Pot să confirm că sunt discuții în acest sens. Nu pot spune nimic decât atunci când e oficial”, a transmis Marius Bilașco, directorul sportiv al Rapidului.