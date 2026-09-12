Rapid pune la cale un amical de gală. Giuleștenii vor da piept cu cealaltă echipă a lui Dan Șucu

Rapid pune la cale un amical de gală. Giuleștenii vor da piept cu cealaltă echipă a lui Dan Șucu Fotbal intern
Alexandru Hațieganu
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Rapid se pregătește pentru un test internațional de top. Giuleștenii negociază un meci amical împotriva italienilor de la Genoa.

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Din articol

Rapid a ajuns la un acord de principiu cu Genoa pentru a disputa un meci de verificare miercuri, pe 2 octombrie, potrivit Digisport. În aceeași zi, naționala României are programat un duel în deplasare contra Poloniei, de la ora 21:45, în Liga Națiunilor.

Oficialii din Giulești au confirmat tratativele cu gruparea italiană, însă așteaptă detaliile finale pentru a parafa actele.

„Pot să confirm că sunt discuții în acest sens. Nu pot spune nimic decât atunci când e oficial”, a transmis Marius Bilașco, directorul sportiv al Rapidului.

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Genoa a obținut prima remiză din Serie A

Între timp, cealaltă formație patronată de Dan Șucu traversează un start de sezon extrem de complicat în campionatul Italiei. După trei eșecuri consecutive, trupa pregătită de Daniele De Rossi a smuls primul punct stagional sâmbătă seara, bifând o remiză pe teren propriu, 1-1, contra celor de la Frosinone. Atacantul român Daniel Bîrligea a fost rezervă neutilizată în tabăra oaspeților.

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